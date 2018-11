NRJ MUSIC AWARDS 20th : Samedi à 00h30, témoignages de stars et secrets de coulisses

TEMOIGNAGES DE STARS, SECRETS DE COULISSES, ANECDOTES… RETOUR SUR LES MOMENTS CULTES D'UNE SOIREE EVENEMENT !Britney Spears, Madonna, Shakira, U2, Beyonce, Rihanna, Céline Dion, Stromae, David Guetta… ils sont tous venus.De tout temps, les "NRJ MUSIC AWARDS" ont accueilli les plus grandes stars internationales et françaises. Un show incroyable devenu aujourd'hui un rendez-vous incontournable pour toutes ces personnalités. Et pour les 400 artistes qui s'y sont succédé des souvenirs impérissables.Cette année, les " NRJ MUSIC AWARDS " célèbrent leur 20th édition : un show qui s'annonce riche en surprises et en évènements…Pour l'occasion, TF1 propose un documentaire exceptionnel dans lequel les artistes racontent les coulisses, leurs meilleurs moments, leurs plus beaux duos, leurs prestations les plus folles, leurs moments les plus émouvants, leurs meilleurs souvenirs, leurs " 1ère fois "… Parmi les artistes présents dans ce documentaire : Jenifer, Christophe Willem, Soprano, Black M., Black Eyed Peas, Nicola Sirkis, Christine and The Queens, Charlie Puth, David Guetta, Kendji Girac, Louane, Kyo, Shy'm, Amir, Joyce Jonathan, Jean-Paul Gaultier, Nikos Aliagas, Arthur, Anthony Kavanagh…ENTRE LES REPETITIONS, LES COULISSES, LA MONTEE DES MARCHES ET LES SECRETS DE LEUR PRESTATION, TOUS SE CONFIENT ET LIVRENT LEURS ANECDOTES SUR CES MOMENTS EXCEPTIONNELS