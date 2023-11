NRJ Music Awards - 25ème édition - Partie 1

TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous le vendredi 10 novembre 2023 pour l’une des plus grandes cérémonies musicales du monde : la 25ème édition des NRJ MUSIC AWARDS, présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Les NRJ Music Awards réunissent chaque année les plus grandes stars françaises et internationales à l’occasion de la seule cérémonie de remise de prix où les gagnants sont désignés par le public. Ils sont devenus le rendez-vous musical incontournable de l’année ! Le public pourra voter pour ses artistes/titres préférés jusqu’au jour de la cérémonie. Les votes seront donc ouverts du lundi 02 octobre à partir de 12h jusqu’au 10 novembre à midi, sur la nouvelle APP NRJ. La mécanique de vote appliquée lors des éditions précédentes est maintenue : il n’est possible de VOTER, dans chaque catégorie, qu’une seule fois par jour. La gestion des votes est toujours confiée à la société WORLDLINE, centre d’expertise dans les services transactionnels de haute technologie.