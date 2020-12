NRJ music awards - 2ème partie

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Cette année, à titre exceptionnel, TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous à Paris samedi 05 décembre 2020 à 21h05 pour les "NRJ Music Awards - Paris Edition", depuis la Seine Musicale. Présentée par Nikos Aliagas, la cérémonie des "NRJ Music Awards - Paris Edition", récompensera les plus grandes stars françaises et internationales. Une remise de prix unique dont les votes proviennent exclusivement du public. TF1 et NRJ ont le plaisir de confirmer la participation à la 22ème édition des NRJ MUSIC AWARDS des artistes suivants : DUA LIPA ANGELELOUANEAMEL BENT & IMEN ESSIABLACK EYED PEASDAVID GUETTA INDOCHINEGIMSKENDJI VIANNEYJULIEN DORÉAMIRGRAND CORPS MALADE / CAMILLE LELLOUCHEVITAA & SLIMANEM. POKORADADJUBENJAMIN BIOLAYHATIKALLIELSQUEEZIE / GAMBIWEJDENE TAYC TF1 et NRJ ont annoncé le 26 octobre dernier la liste des nommés pour cette 22ème édition et ont révélé deux nouvelles catégories : Collaboration Francophone de l'année et Collaboration Internationale de l'année. Jusqu'au 4 décembre à 14h, le public peut encore voter pour ses artistes/titres préférés, sur nrj.fr et mytf1.fr, une fois par jour, dans chacune des quatorze catégories. La mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : il n'est possible de voter, dans chaque catégorie, qu'une seule fois par jour. La gestion des votes est toujours confiée à la société ATOS WORLDLINE, le centre d'expertise d'ATOS dans les services transactionnels de haute technologie. Pour la catégorie Performance Francophone de l'année, les votes se feront en direct par téléphone et par SMS.