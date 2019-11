NRJ Music Awards 2019 du 9 novembre 2019

TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous samedi 9 novembre 2019 pour l'une des plus grandes cérémonies du monde : la 21ème édition des NRJ MUSIC AWARDS, présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Les NRJ MUSIC AWARDS : le rendez-vous musical des plus grandes stars françaises et internationales, et la seule remise de prix dont les votes proviennent exclusivement du public. TF1 et NRJ ont le plaisir de confirmer la présence des JONAS BROTHERS, ANGÈLE, AYA NAKAMURA, JENIFER, KENDJI GIRAC, M. POKORA et SOPRANO sur la scène de la 21ème édition des NRJ MUSIC AWARDS. JONAS BROTHERS2019 marque le retour d'un des plus grands groupes pop du 21ème siècle. Un peu moins de 6 ans après leur séparation en 2013, les 3 frères Joe, Kevin et Nick JONAS ont annoncé leur réunification en février dernier, pour le plus grand plaisir de leurs fans. Après plus de 17 millions d'albums vendus et plus de 1 milliard de streams dans le monde, ils reviennent avec un nouvel album " Happiness begins " duquel est extrait le single " Sucker ". Produit par Ryan Tedder (du groupe One Republic) " Sucker " est le plus gros succès international du groupe à ce jour. Artistes complets, compositeurs, chanteurs, musiciens, acteurs, ils reviendront en France le 22 février 2020 pour un concert exceptionnel à l'Accor Hotels Arena, dans le cadre de leur tournée mondiale " Happiness Begins Tour ".Ils sont nommés dans la catégorie Groupe / Duo International de l'Année. AngèleÀ seulement 23 ans, l'auteure-interprète-compositrice voit son premier album " Brol " certifié disque de diamant avec plus de 500.000 ventes cumulées. " Brol, la suite ", sa réédition sortira en novembre prochain.La jolie Belge est nommée dans 4 catégories : Chanson Francophone de l'Année et Clip de l'Année pour " Tout Oublier ", Groupe/Duo Francophone de l'Année, Artiste Féminine Francophone de l'Année. Aya NakamuraNommée pour le titre d'Artiste Féminine Francophone de l'Année et pour celui de Chanson Francophone de l'Année, la success story d'Aya Nakamura continue de plus belle. Grâce aux imparables tubes "Djadja", "Pookie" ou "Copines", Aya Nakamura vient de voir son deuxième album "Nakamura", certifié triple disque de platine. JeniferDepuis un an et la sortie de son huitième album "Nouvelle page", la chanteuse est sur tous les fronts. Portée par les singles "Notre idylle", "Encore et Encore" ou "Les Choses Simples" en duo avec Slimane, le disque s'est écoulé à 90.000 exemplaires. En parallèle, l'artiste est partie en tournée dans toute la France. Jenifer prépare actuellement une réédition de son huitième album " Nouvel Page ", dans lequel on retrouvera notamment son duo avec la superstar australienne Kylie Minogue " On oublie le reste ". Cette année, Jenifer est en liste pour décrocher le titre d'Artiste Féminine Francophone de l'Année. Kendji GiracKendji Girac cumule les succès : ses deux premiers albums se sont écoulés à plus 2,5 millions d'exemplaires cumulés. En 2018, Kendji fait son retour musical avec son album " Amigo ", certifié triple disque de platine avec plus de 300.000 ventes. Il est actuellement en tournée dans toute la France avec " Amigo Tour " jusqu'en décembre 2019. L'interprète de " Color Gitano " est nommé dans les catégories suivantes : Artiste Masculin Francophone de l'Année, Groupe / Duo Francophone de l'Année et Chanson Francophone de l'Année pour le titre " Que Dieu Me Pardonne " avec Claudio Capéo. M. PokoraIl est en tournée dans toute la France avec le " Pyramide Tour " depuis début octobre. En effet, dix ans après le début de sa carrière, M. Pokora fait son grand retour avec son album " Pyramide ", certifié disque de platine avec plus de 100.000 ventes cumulées depuis avril. Une réédition est prévue le 8 novembre.Le recordman des NRJ Music Awards concourt cette année au titre d'Artiste Masculin Francophone de l'Année. SopranoSoprano est au sommet. Après avoir explosé les compteurs avec "L'Everest", écoulé à plus de 800.000 exemplaires, le rappeur marseillais cartonne actuellement avec son dernier album "Phoenix", certifié triple disque de platine avec plus de 400.000 ventes. Le disque a donné naissance aux hits "A la vie à l'amour", "Fragile" ou encore "Le coach" avec Vincenzo. Il a aussi lancé sa tournée de stades à Lille il y a un mois, avant de remplir Paris La Défense Arena, la plus grande salle d'Europe.Nommé dans 3 catégories Artiste Masculin Francophone de l'Année, Clip de l'Année pour " Le Coach " feat.Vincenzo et Chanson Francophone de l'Année, il tentera de remporter l'un des awards le 9 novembre prochain au Palais des Festivals et des Congrès ! Pour cette 21ème édition, la mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : pour que les lauréats soient plus que jamais le reflet des goûts du public, il n'est possible de voter, dans chaque catégorie, qu'une seule fois par jour. Jusqu'au 8 novembre, le public peut voter pour ses artistes/titres préférés, sur nrj.fr et mytf1.fr une fois par jour dans chaque catégorie. La gestion des votes est toujours confiée à la société ATOS WORLDLINE, le centre d'expertise d'ATOS dans les services transactionnels de haute technologie Une journée spéciale de vote aura lieu le jeudi 24 octobre au cours de laquelle les votes compteront double. Une nouvelle et treizième catégorie sera révélée pendant l'émission samedi 9 novembre et les votes se feront en direct par téléphone et par SMS tout au long de la cérémonie. LISTE DES NOMMÉS RÉVÉLATION FRANCOPHONE DE L'ANNÉE 1. Roméo Elvis2. Bilal Hassani3. Boulevard des Airs4. Lenni Kim5. Maëlle6. Trois Cafés Gourmands RÉVÉLATION INTERNATIONALE DE L'ANNÉE1. Ava Max2. Lewis Capaldi3. Billie Eilish4. Lil Nas X5. Mabel6. Jorja Smith GROUPE / DUO FRANCOPHONE DE L'ANNÉE1. Angèle & Roméo Elvis2. Bigflo & Oli3. Kendji & Claudio Capeo4. Philippine & Gavin James5. Vitaa & Slimane GROUPE / DUO INTERNATIONAL DE L'ANNÉE 1. Camila Cabello & Shawn Mendes2. Pedro Capo & Alicia Keys3. Jonas Brothers4. Lady Gaga & Bradley Cooper5. Lil Nas X & Billy Ray Cyrus6. Ed Sheeran & Justin Bieber ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE DE L'ANNÉE1. Dadju2. Gims3. Kendji4. M. Pokora5. Slimane6. Soprano ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL DE L'ANNÉE1. Pedro Capo2. Post Malone3. Shawn Mendes4. Ed Sheeran5. Sam Smith ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE DE L'ANNÉE1. Angèle2. Clara Luciani3. Jenifer4. Aya Nakamura5. Vitaa ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE DE L'ANNÉE1. Camila Cabello2. Lady Gaga3. Ariana Grande4. P!nk5. Taylor Swift DJ DE L'ANNÉE 1. David Guetta2. Dj Snake3. Martin Garrix4. Calvin Harris5. Ofenbach6. Armin Van Buuren CHANSON INTERNATIONALE DE L'ANNÉE1. "Calma"- Pedro Capo & Alicia Keys 2. "Giant" - Calvin Harris feat. Rag'n'bone Man 3. "Old Town Road" - Lil Nas feat. Billy Ray Cyrus 4. "Loco Contigo" - Dj Snake feat. J balvin & Tyga 5. "Senorita" - Shawn Mendes & Camila Cabello6. "Someone You Loved" - Lewis Capaldi CHANSON FRANCOPHONE DE L'ANNÉE 1. "Ça Va Ça Vient" - Vitaa / Slimane2. "Compliqué" - Dadju3. "Le Coach"- Soprano feat. Vincenzo4. "Pookie"- Aya Nakamura5. "Que Dieu Me Pardonne" - Kendji / Claudio Capéo6. "Tout oublier" - Angèle & Roméo Elvis CLIP DE L'ANNÉE1. "Bad Guy" - Billie Eilish2. "I Don't Care" - Ed Sheeran & Justin Bieber 3. "Le Coach" - Soprano feat. Vincenzo4. "Mon Beau Frère" - Black M5. "Old Town Road" - Lil Nas feat. Billy Ray Cyrus 6. "Promesses" - Bigflo & Oli7. "Sucker" - Jonas Brothers 8. "Tout oublier"- Angèle feat. Roméo Elvis

