Ofenbach et Ella Henderson « Wasted Love » « Hurricane » - NRJ Music Awards 2021

Duo pop rock Ofenbach, Dorian et César, a connu le succès en 2016 avec leur titre "Be mine » depuis le succès ne les quitte plus. Ce soir, le duo est présent sur la scène magique des NRJ Music Awards 2021 pour interpréter en direct un de leurs titres « Henderson Wasted Love Hurricane» accompagné de Ella. TF1 propose aux téléspectateurs et internautes une soirée exceptionnelle en compagnie des artistes français et internationaux qui ont marqué l’année 2021. Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021