Patrick Bruel « Tout Recommencer »

C’est un grand plaisir d’accueillir sur la scène des NRJ MUSIC AWARDS 2018 en direct du palais des festivals de Cannes Patrick Bruel pour interpréter en direct son dernier single « Tout recommencer » issu de son tout nouvel album « Ce soir on sort » disponible depuis le 2 novembre. Six ans que les fans l'attendaient ! PATRICK BRUEL revient sur le devant de la scène avec ce nouvel album : "Ce soir on sort", riche de 15 titres. Patrick Bruel a dévoilé un troisième extrait après "Tout recommencer" et "Rue Mouffetard" : "Qu'est-ce qu'on fait". Désirant se faire plaisir et explorer de nouveaux horizons, Patrick Bruel n'a pas hésité à faire appel à d'autres artistes de renom comme Mickey 3d ou Vianney. Cet album sera défendu à travers une immense tournée qui débutera le 12 février 2019. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018