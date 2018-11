Patrick Bruel, Vianney et Louane « Hier encore » - Hommage à Charles Aznavour

Charles Aznavour nous a quittés le 1er octobre dernier, Patrick Bruel, Vianney et Louane ont souhaité unir leur voix pour rendre un bel hommage à ce grand artiste, en reprenant ce titre inoubliable « Hier Encore ». En ce samedi 10 novembre 2018 TF1 vous a donné rendez-vous pour l’une des plus grandes cérémonies du monde : la 20ème édition des NRJ MUSIC AWARDS, présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Les NRJ MUSIC AWARDS : le rendez-vous musical des plus grandes stars françaises et internationales, et la seule remise de prix dont les votes proviennent exclusivement du public. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018