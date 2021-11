Polo & Pan « Ani Kuni » - NRJ Music Awards 2021

Ce duo musical électro français créé en 2013 par deux DJ parisiens a déjà connu un grand succès international avec leur premier album « Caravelle », puis leur premier single « Ani Kuni ». Ce soir Polo & Pan viennent non seulement interpréter en direct leur single « Ani Kuni » mais aussi défendre en duo leur place, nommés dans la catégorie « Groupe/Duo Francophone de l’année » face à 13 Organisé, Indochine, Therapie Taxi, Vitaa & Slimane. Ce sont grâce à vos votes, public, que vos artistes/titres préférés recevront des Awards. Pour cette 23è édition, à titre exceptionnel, TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous à Paris samedi 20 novembre 2021 à 21h05 pour les “NRJ Music Awards 2021 ”, depuis le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. https://www.universalmusic.fr/ Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021