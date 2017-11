Rag’n’bone Man – « Human »

Rag’n’Bone Man a marqué son année 2017 par la sortie de son album « Human ». Grâce à cet opus, le chanteur a connu une ascension fulgurante. Ce soir, il est nommé dans les catégories « Révélation Internationale de l’Année » et « Chanson Internationale de l’Année » aux NRJ Music Awards 2017. L’artiste anglais est rentré dans cette deuxième catégorie grâce à son hit mondial, « Human ». Le clip du morceau comptabilise aujourd’hui plus de 382 millions de vues sur Youtube. Un chiffre tout aussi énorme que ses ventes d’albums puisqu’il a écoulé plus de 1.2 millions d’exemplaires de « Human ». Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017