Sam Smith – « Too Good at Goodbyes »

Le chanteur britannique Sam Smith s’apprête à enflammer les NRJ Music Awards pour la toute première fois. Après l’énorme succès de son premier album « In The Lonely Hour », sorti en 2014, l’artiste est bel et bien de retour sur le devant de la scène et propose ce soir son hit « Too Good at Goodbyes », issu de son nouvel album « The Thrill Of It All », qui s’est hissé à la première place des charts britanniques. L’artiste aux 12 millions de copies fait l’honneur d’être présent ce soir à Cannes pour votre plus grand plaisir. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017