Samedi à 21h, suivez les NRJ Music Awards en direct !

TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous samedi 4 novembre 2017 pour l'une des plus grandes cérémonies du monde : la 19ème édition des NRJ MUSIC AWARDS, présentée par Nikos Aliagas, en direct du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Les NRJ MUSIC AWARDS : le rendez-vous musical des plus grandes stars françaises et internationales, et la seule remise de prix dont les votes proviennent exclusivement du public. Comme chaque année, l'événement musical de l'année récompensera les stars françaises et internationales préférées du public. Sur la scène du Palais des Festivals se succèderont tous les artistes qui ont marqué l'année 2017 pour des prestations exceptionnelles : ED SHEERAN, THE WEEKND, CHARLIE PUTH, INDOCHINE, DAVID GUETTA, LOUANE, AMIR, BIGFLO & OLI, CALOGERO, JULIEN DORE, KEEN V, LARTISTE, MC SOLAAR, M POKORA, SOPRANO, VIANNEY ont déjà confirmé leur présence. Et bien d'autres stars annonceront très vite leur venue à Cannes. Il reste encore quelques jours pour voter ! Depuis le 25 septembre et jusqu'au 29 octobre à 23h59, le public pourra donc voter pour ses artistes/titres préférés, sur nrj.fr et mytf1.fr une fois par jour dans chaque catégorie, parmi les nommés préalablement choisis. Pour cette 19ème édition, la mécanique de vote éprouvée lors des éditions précédentes est maintenue : il ne sera possible de voter, dans chaque catégorie, qu'une seule fois par jour. La gestion des votes est toujours confiée à la société ATOS WORLDLINE, le centre d'expertise d'ATOS dans les services transactionnels de haute technologie. La douzième catégorie, " Chanson Française de l'année ", sera révélée ultérieurement et les votes se feront en direct par téléphone et par SMS tout au long de la cérémonie.Les trophées seront remis aux artistes en direct sur TF1 et NRJ samedi 4 novembre 2017. Retrouvez ci-dessous l'intégralité des catégories. Pour voter, rendez-vous sur nrj.fr et mytf1.fr Révélation Francophone de l'année1. Boostee2. Lisandro Cuxi3. Lenni-Kim4. Lartiste5. Léa Paci6. TiBZRévélation Internationale de l'année1. Jonas Blue2. DJ Khaled3. Rag'n'Bone Man4. Shawn Mendes5. Julia Michaels6. Harry Styles Groupe / Duo Francophone de l'année1. Amir / OneRepublic2. Arcadian3. BigFlo & Oli4. Indochine5. Kids United6. OfenbachGroupe / Duo International de l'année 1. The Chainsmokers2. Clean Bandit 3. Calvin Harris / Katy Perry / Pharrell Williams / Big Sean4. Imagine Dragons5. J. Balvin & Willy William6. U2 Artiste Masculin Francophone de l'année1. Calogero2. Claudio Capéo3. Julien Doré4. M.Pokora5. Soprano6. VianneyArtiste Masculin International de l'année1. Justin Bieber 2. Luis Fonsi3. Bruno Mars4. Charlie Puth5. Ed Sheeran6. The Weeknd Artiste Féminine Francophone de l'année1. Jain1. Louane 2. Nolwenn Leroy3. Tal4. Vitaa Artiste Féminine Internationale de l'année1. Miley Cyrus 2. Selena Gomez3. Katy Perry4. P!nk5. Shakira6. Taylor Swift Clip de l'année1. Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay 2. Sublime & Silence - Julien Doré3. Feels - Calvin Harris feat. Katy Perry, Pharrell Williams & Big Sean 4. La Vie Est Belle - Indochine5. Shape of You - Ed Sheeran6. Look What You Made Me Do - Taylor Swift DJ de l'année1. DJ Snake2. Feder3. David Guetta4. Martin Solveig5. Kungs6. Petit Biscuit Chanson Internationale de l'année1. Something Just Like This - The Chainsmokers & Coldplay2. Despacito - Luis Fonsi feat. Daddy Yankee & Justin Bieber3. Attention - Charlie Puth4. Human - Rag'n'Bone Man5. Shape Of You - Ed Sheeran6. I Feel It Coming - The Weeknd