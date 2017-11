Selena Gomez, élue « Artiste Féminine Internationale de l’Année »

L’année dernière, c’est la chanteuse Sia qui est repartie du Palais des Festivals de Cannes avec le trophée d’ « Artiste Féminine Internationale de l’Année ». Pour cette nouvelle année, Miley Cyrus, Selena Gomez, Katy Perry, Shakira et Taylor Swift étaient en lice pour succéder à l’interprète de « Dusk Till Dawn ». Et c’est la chanteuse Selena Gomez, issue de l’écurie Disney qui remporte le trophée. Après le carton de son duo avec Kygo sur « It Ain’t Me » en début d’année, la jeune femme a gâté ses fans dévoilant « Bad Liar », « Fetish » et plus dernièrement « Wolves ». Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017