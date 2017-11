« Shape of you » de Ed Sheeran, élu « Clip de l’Année »

Le NRJ Music Awards du « Clip de l’Année » vient d’être dévoilé ! Après de longues minutes d’attente, c’est Ed Sheeran qui rafle la mise pour la vidéo de son single « Shape of you ». Dans le clip, Ed Sheeran se hisse dans la peau d’un boxeur. Les images, tournées dans une salle de boxe, dévoilent le nouveau physique du chanteur. Visionnée plus de 2 milliards de fois sur YouTube, la chanson est un carton outre-Atlantique et brise des records historiques aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017