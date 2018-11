Shawn Mendes - "In My Blood" (en compétition)

Ce chanteur et auteur-compositeur-interprète nous vient tout droit du Canada. Shawn Mendès pèse à près de 20 millions de vente d’albums dans le monde et 100 millions de singles, à plus de 11 milliards de streams pour ses chansons et 4 milliards de vues sur YouTube. Cet artiste nous fait l’honneur de venir interpréter en direct sur la scène de NRJ MUSIC AWARDS 2018 son single « In My Blood ». . Il sera à l’AccorHotels Arena de Paris le 19 mars 2019. Shawn Mendès est nommé dans la catégorie Artiste Masculin International de l'année face à Drake, Charlie Puth, Ed Sheeran, ou encore The Weeknd ou Justin Timberlake. C’est vous qui avez choisi entre ces artistes grâce au dispositif de votes mis en place pendant 1 mois. Alors qui remporte cette catégorie ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018