« Si on disait», M Pokora sacré "Performance francophone de la soirée" - NMA 2020

Comme chaque année, un vote du public se fait tout au long de la cérémonie et cette année c'est de nouveau la catégorie « Performance francophone de l’Année» qui est votée en direct pendant la cérémonie des NRJ Music Awards. C’est aux téléspectateurs et internautes de voter pour élire les 10 artistes nommés. Cette année, dix artistes français se disputaient le prix : “Donne-moi ton coeur” – Louane ; “La Fête” – Amir ; “Avant Toi” – Vitaa & Slimane ; “Dernier Metro" Kendji Girac & Gims, "Beau papa" Vianney;"Jusqu'au bout" Amel et Imen Es ; "Si on disait" M Pokora ; "Mais je t'aime" Grand Corps Malade & Camille Lellouche ; "Facile" Camelia Jordana ; "Comment est ta peine" Benjamin Biolay. Le public avait la possibilité de voter, par SMS et par téléphone, tout au long de la cérémonie pour élire la performance Francophone de l'année ! Et c'est ARTISTE avec « TITRE » qui remporte l'Award de la « Chanson Francophone de l'Année 2020 » Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020