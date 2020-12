Sia « Courage To Change » - NRJ Music Awards 2020

En savoir plus sur Nikos Aliagas

La chanteuse britannique Dua Lipa nous fait l’honneur de sa présence ce soir sur la scène des NRJ Music Awards 2020 à Paris - La Seine Musicale, en compétition dans trois catégories : Artiste féminine de l’année / Chanson international de l’année et le clip de l’année avec “Physical”. Cette star mondiale s’est fait connaître grâce à ses tubes “New Rules”, “One Kiss”, “Be The One ou encore “IDGAF’. Et en 2020, l’artiste chanteuse, parolière et mannequin britannique sort son second album intitule “Future Nostalgia”. Mais ce soir, pour l’événement, Dua Lipa interprète “Courage To Change”. Quel award remportera-t-elle ce soir ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020