Slimane – « Viens, on s’aime »

Ce soir, Slimane interprète en direct sur la scène des NRJ MUSIC AWARDS, du Palais des festivals de Cannes, son titre “ Viens on s’aime ” issu de son album sorti en 2018 « Solune ». TF1 propose aux téléspectateurs et internautes une soirée exceptionnelle avec les NRJ MUSIC AWARDS présentée par Nikos Aliagas. Pendant plus d’un mois le public a pu voter pour leurs artistes préférés selon des catégories. Slimane est nommé dans deux catégories : Artiste Masculin Francophone de l’année et Groupe et Duo Francophone de l'année. Cet artiste dévoilé dans The Voice est en compétition face à de nombreux artistes tels que Amir, Kendji Girac, Maître Gims, Soprano ou encore Orelsan, pour la catégorie artiste masculin francophone. Mais la compétition s’intensifie pour Slimane puisqu’il concoure aussi dans la catégorie des duos avec Naestro – Maître Gims – Vitaa – Slimane et Dadju pour leur titre « Bella Ciao » se retrouvant face à BigFlo & Oli ; Hyphen Hyphen ; Vitaa - Claudio Capéo ou encore Maître Gims - Vianney ; Orelsan – Stromae. Qui remportera dans chacune de ces catégories ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018