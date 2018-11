Soprano – "A la vie à l’amour" (en compétition)

Soprano connait bien la scène des NRJ Music Awards, l’artiste a été de nombreuses fois nommé dans différentes catégories. Ce soir, ce n’est pas en tant que coach de The Voice Kids mais bien en tant qu’artiste à part entière présent pour cette 20èédition. Soprano vient nous interpréter en direct son nouveau titre « A la vie à l’amour» et espère remporter l’Award de la catégorie Artiste Masculin Francophone de l’année dans laquelle il est nommé face à Amir ; Kendji Girac ; Maître Gims ; Orelsan et Slimane. Qui l’emportera ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018