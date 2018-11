SOPRANO élu « Artiste Masculin Francophone de l’Année 2018»

Le couperet est tombé. C’est le chanteur et rappeur SOPRANO qui vient d’être élu « Artiste Masculin Francophone de l’Année ». L’artiste était en compétition face à Amir ; Kendji Girac ; Maître Gims ; Orelsan et Slimane. Ce n’est pas la première fois que l’artiste remporte un Award, l’année dernière encore SOPRANO remportait ce même Award. Sur la scène des NRJ Music Awards, le coach de The Voice Kids a tenu à remercier ses fans, sa famille et sa maison de disques qui travaille avec lui depuis toutes ces années. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018