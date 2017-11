Soprano, élu « Artiste Masculin Francophone de l’Année » avec « L’Everest »

Le couperet est tombé. C’est le chanteur et rappeur Soprano qui vient d’être élu « Artiste Masculin Francophone de l’Année ». L’artiste était en compétition face à M Pokora, Claudio Capéo, Julien Doré, Calogéro mais aussi Vianney. Sur la scène des NRJ Music Awards, le Comorien a tenu à remercier ses fans, sa famille et sa maison de disques qui travaille avec lui depuis toutes ces années. Son dernier opus, « L’Everest », s’est écoulé à plus de 28 000 copies. L’année dernière, le chanteur avait remporté le même prix à l’occasion de la 18ème cérémonie des NMA à Cannes ! Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017