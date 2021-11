Soprano « Près des Etoiles » « Dingue » - NRJ Music Awards 2021 (en compétition)

Ce soir, pour cette 23è édition des NRJ Music Awards, Soprano, l’ex-coach de The Voice Kids, vient défendre en direct son titre « Près des Etoiles » où il concourt dans la catégorie « Clip de l’année » et dans la catégorie « Artiste masculin francophone de l’année » face à Gims, Grand Corps Malade, Hatik, Jérémy Frérot, Keen’v, Kendji, Dadju, Tayc et Vianney. Qui remportera ces awards ce soir ?Soprano offre aussi au public des NRJ Music Awards l'interprétation de "Dingue" en direct Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021