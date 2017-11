Soprano – « Roule » (En compétition)

Après avoir interprété « Shape of You » en duo avec Ed Sheeran, Soprano revient en solo, cette fois-ci, sur la scène des NRJ Music Awards. Ce soir, il propose son morceau « Roule », en hommage au Dj Sya Styles. D’ailleurs, le morceau a été choisi par ses fans comme troisième single de l’opus. L’artiste avait en effet consulté ses admirateurs avant de sortir un nouvel extrait de son disque qui cartonne. Et c’est en direct sur Facebook qu’il avait annoncé la nouvelle. Le clip de ce hit est la retranscription de toutes ces émotions et comptabilise plus de 58 millions de vues sur Youtube. Ce soir, le chanteur est nommé dans la catégorie « Chanson Francophone de l’Année » aux NRJ Music Awards 2017. C’est à vous de voter ! Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017