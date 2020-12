Tayc "N'y pense plus" - NRJ Music Awards 2020

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Année exceptionnelle, dit artistes exceptionnels... A l'occasion de cette 22e édition des NRJ MUSIC AWARDS, Voici Tayc qui amarqué l’année 2020 et vient interpréter son dernier titre N'y pense plus. L'artiste est en compétition dans la catégorie "Révélation francophone de l'année" : Wejdene, Hatik et Squeezie. Qui sera récompensé ce soir ? Une soirée qui promet d’être inoubliable. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020