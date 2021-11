Tayc « Le temps » - NRJ Music Awards 2021 (en compétition)

Après avoir foulé la piste de Danse avec les Stars, voici Tayc qui vient interpréter son titre « Le temps » issu de son album « Fleur froide ». L'artiste est en compétition dans la catégorie « Clip de l’année » face à Dj Snake / Selena Gomez – ”Selfish Love”, Ed Sheeran – ”Bad Habits”, Grand Corps Malade / Louane – ”Derrière Le Brouillard”, Julien Doré – ”Waf ”, Lil Nas X – ”Montero (Call Me By Your Name)”, Soprano – ”Près Des Étoiles”, The Kid Laroi & Justin Bieber – ”Stay”,,The Weeknd – “Save Your Tears” et Vitaa & Slimane - ”De L’or ”. Tayc concourt aussi dans la catégorie « Artiste masculin francophone de l’année » face à Dadju, Gims, Grand Corps Malade, Hatik, Jérémy Frérot, Keen’v, Kendji, Soprano et Vianney. Qui sera récompensé ce soir ? Une soirée qui promet d’être inoubliable. Découvrez la prestation de Tayc. Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021