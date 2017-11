U2 et Kygo – « You’re The Best Thing About Me »

C’est l’événement de la soirée. Les membres du groupe U2, Bono et Adam sont en direct du Palais des Festivals de Cannes pour les NRJ Music Awards. Le duo interprète son dernier hit «You’re The Best Thing About Me », extrait de son nouvel album « Songs of Experience ». Après trois années d’absence, U2 est de retour sur le devant de la scène avec deux nouveaux singles « Blackout » et « You’re The Best Thing About Me ». Ils sont nommés ce soir pour le prix du « Groupe/Duo International de l’Année ». Que le meilleur gagne ! Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2017 du 4 novembre 2017