Une pluie de stars rejoint Nikos Aliagas sur le tapis rouge des NRJ Music Awards 2018 !

C’est l’événement musical de l’année ! Ce soir sonne le début de la 20ème cérémonie des NRJ Music Awards, depuis le Palais des Festivals de Cannes. Nikos Aliagas joue les Maîtres de cérémonie pour cette nouvelle édition. On le retrouve d’ailleurs en direct du Tapis Rouge pour accueillir les artistes qui s’apprêtent à donner de la voix tout au long de la soirée. Parmi eux Bigflo & Oli - Kendji Girac - Kev Adams - Jenifer - Maitre Gims – Soprano, Louane, ou encore Dua Lipa, Patrick Bruel et le groupe Muse… Une belle et exceptionnelle soirée s’annonce. A ne pas manquer. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018