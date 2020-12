Vianney “Beau papa” - NRJ Music Awards 2020 (en compétition)

En savoir plus sur Nikos Aliagas

Ce soir, le chanteur-compositeur Vianney nous fait l’honneur pour les NRJ Music Awards 2020 en direct de La Seine Musicale à Paris, de sa présence pour interpréter le titre « Beau Papa ». Cette année, le chanteur est nommé dans les catégories de la performance francophone de l'année, soumis aux votes du public pendant l'émission, et celle de l’Artiste masculin Francophone de l’Année » face à Amir, Dadju, Gims, Julien Doré, Kendji Girac et M Pokora. Que le meilleur gagne ! Ce sont grâce à vos votes, public, que vos artistes/titres préférés recevront des awards. Pour cette 22è édition, à titre exceptionnel, TF1 et NRJ vous donnent rendez-vous à Paris samedi 05 décembre 2020 à 21h05 pour les “NRJ Music Awards 2020 - Paris Edition”, depuis la Seine Musicale. Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020