Vitaa & Slimane “Avant toi” - NRJ Music Awards 2020 (en compétition)

Pour cette 22ème édition des NRJ Music Awards, Vitaa et Slimane interprètent « Avant toi » en direct de Paris, de La Seine Musicale. Tous deux nommés dans quatre catégories ils concourent pour la performance francophone de l'année soumis aux votes du public pendant l'émission ; le Duo francophone de l’année ; la Chanson francophone de l’année avec « Avant toi » et pour le clip de l’année avec « Ca ira ». Recevront-ils une distinction ce soir ? Vous avez pu choisir votre artiste préféré dans ces différentes catégories durant 1 mois avant l’émission grâce au dispositif de vote mis à disposition. Et ce soir en direct pendant la cérémonie pour la catégorie La performance fancophone de l'année. Alors qui remportera ces catégories ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2020 – PARIS EDITION du samedi 5 décembre 2020