Vitaa / Claudio Capeo – "Un peu de rêve" (en compétition)

Vitaa et Claudio Capeo font l’honneur d’être présents sur la scène magique du palais des Festivals à Cannes pour interpréter ensemble en direct leur titre « Un peu de rêve ». Avec son cinquième album intitulé "J4M", VITAA s'est notamment entourée de Stromae sur les titres "Peine & pitié" et "Comme dab puis fait appel à Jul avec "Ça les dérange", certifié disque de diamant. Entre temps, Vitaa décroche un autre hit en accompagnant Maître Gims, Slimane, Dadju et Naestro sur "Bella Ciao". Deux ans après le vif succès de son dernier album éponyme, classé numéro un des ventes et certifié de diamant, CLAUDIO CAPÉO sera de retour dans les bacs le 7 décembre 2018 avec un nouveau disque baptisé "Tant que rien ne m'arrête". Ce duo Vitaa et Claudio Capéo unissent leur voix sur le titre engagé « Un peu de rêve ». Une collaboration nommée aux NRJ MUSIC AWARDS 2018 dans la catégorie « Groupe / Duo Francophone de l'année » face aux groupes d’artistes comme Bigflo & Oli ; Hyphen Hyphen ; . Naestro – Maître Gims – Vitaa – Slimane et Dadju ; Orelsan – Stromae et Vianney – Maitre Gims. Quel groupe ou duo remportera cet Awards 2018 ? Extrait des NRJ MUSIC AWARDS 2018 du samedi 10 novembre 2018