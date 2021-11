Vitaa et Slimane « XY » - NRJ Music Awards 2021 (en compétition)

Carton plein pour Vitaa & Slimane ! Après avoir remporté 3 NRJ Music Awards l’an dernier, les deux stars du RNB français continuent de cartonner : leurs albums VersuS et VersuS Chapitre II font partie des plus gros succès musicaux de ces dernières années et leur tournée actuelle le « Versus Tour » est un véritable triomphe. Le lien entre les deux artistes est intact et ils ont annoncé la sortie d’un ultime album de « VersuS » intitulé « VersuS : l’ultime chapitre » ainsi qu’une nouvelle date de concert à la Défense Arena le 17 décembre 2022. Ensemble, VITAA & SLIMANE sont nommés dans la catégorie Groupe/Duo Francophone de l’année et Clip de l’année avec « De l’Or ». Extrait du Replay, NRJ Music Awards 2021 du samedi 20 novembre 2021