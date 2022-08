Nuits blanches à Seattle

Cinéma ・ dès jeudi sur MYTF1

COMEDIE DRAMATIQUE - ROMANCE Depuis qu'il a perdu sa femme, Sam (Tom Hanks) n'a plus comme unique raison de vivre que son jeune fils Jonah. Annie (Meg Ryan) vit elle à Baltimore où sa carrière de journaliste et son prochain mariage l'occupent à plein temps. L'un est en pleine déprime, l'autre en pleine euphorie : les deux personnages n'ont aucune raison de se rencontrer - encore moins de se parler - et pourtant Jonah va donner un coup de pouce à leur destin. Et si quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, quelqu'un que vous n'avez jamais vu, quelqu'un que vous n'avez jamais connu était la seule personne pour vous ? Impossible de ne pas tomber sous le charme de cette comédie !