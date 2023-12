Aventure • Documentaire | 2005

Un conte moderne, une fiction documentaire, une histoire d’aujourd’hui, une épopée intemporelle qui interroge le sens même de notre existence. Avec force, tendresse et humour, ce film, basé sur la véritable histoire des derniers descendants de Gengis Khan, est une odyssée grandiose à travers la Russie, l’Asie et l’Himalaya. Au travers de ces personnages hauts en couleur, vibre un spectaculaire appel à la compréhension des hommes et de leur planète.