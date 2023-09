Fiction française • Comédie

A travers la série Off Prime, découvrez la (presque) vraie vie de Virginie Efira où les tribulations du quotidien d'une jeune femme célèbre, avec le boulot, les plans drague et les coups de téléphone de sa mère. Avec Off Prime on est loin du glamour des supposés vies de Star, au contraire, ici se côtoient situations embarrassantes, inattendus mais toujours drôle.