Olive et Tom : L'intégralité des épisodes à découvrir sur MYTF1

Inédit sur MYTF1 : Découvrez l’intégralité des épisodes du célèbre manga "Olive et Tom".

Olive et Tom, champions de foot, également connu sous le titre Olive et Tom, est une série télévisée d'animation japonaise en 128 épisodes de 22 minutes, créée en 1983 d'après le manga Captain Tsubasa de Yôichi Takahashi. Après son lancement sur TV Tokyo en octobre 1983, la série débarque en France en septembre 1988.

Passion football

Olivier Atton est un jeune garçon qui rêve de devenir le meilleur footballeur au monde. Un jour, Olivier déménage avec sa mère à Fujisawa et rencontre Bruce Harper, joueur de l'équipe de football de l'école Newpie et lance un défi à Thomas Price, gardien de but réputé imbattable de l'équipe de San Francis, école rivale de la Newpie. Si Olivier remporte ce défi, la Newpie gagne le droit de prendre le terrain de football municipal pour s’entraîner. Olivier, après avoir dribblé en beauté tous ses adversaires, parvient à marquer un but à Thomas. Ce dernier lance alors un nouveau défi à Olivier, il doit marquer un but pendant le match du tournoi entre les deux écoles...

Olive et Tom, l'intégral à découvrir sur MYTF1