Laëtitia Milot en tournage pour le spin-off de La vengeance aux yeux clairs

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Olivia Alessandri est de retour ! Une annonce qui réjouit les fidèles de la série La vengeance aux yeux clairs, arrêtée en 2017 après deux saisons. TF1 a commandé un spin-off centré sur l’héroïne de la série, Olivia Alessandri. C’est sur son compte Instagram que Laëtitia Milot a annoncé la bonne nouvelle. “Premier jour de tournage. Olivia est de retour … Bientôt sur TF1,” peut-on lire en légende d’une photo de tournage. “Moment nostalgique. Tourner dans le collège où j’ai passé ma scolarité, ça fait drôle. Que de souvenirs,” a posté la comédienne hier, lundi 18 février.







Le spin-off de La vengeance aux yeux clairs



Cinq années ont passé pour Olivia Alessandri. Réconciliée avec son passé tourmenté, elle a ouvert un cabinet d’avocat à Nice avec un credo : défendre les causes perdues ! Ce qu’elle a fait pour elle-même quelques années plus tôt, elle le fait maintenant pour les autres. Flirtant avec les limites, elle est prête à tout pour défendre ces femmes et ces hommes pour qui elle est un dernier recours. Chacune de ses affaires devient alors une véritable partie d’échec qu’elle engage pour rendre justice à ceux que la justice a trahi…





Au casting





La série qui est en tournage jusqu’au 19 avril entre Aix, Marseille et Nice, comptera six épisodes de 52 minutes chacun. Réalisée par Thierry Binisti et Octave Raspail, d’après un scénario de Franck Ollivier, par JLA Productions en coproduction avec TF1. Philippe Duquesne, Cyrielle Debreuil, Xavier Lemaitre et Cyril Lecomte complètent le casting.