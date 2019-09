Olivia - Laëtitia Milot de retour le Jeudi 17 octobre à 21h05 sur TF1

Olivia Alessandri revient dans le spin-off de "La vengeance aux yeux clairs". Six épisodes de 52 minutes à découvrir à partir du jeudi 17 octobre prochain.

Cinq années ont passé pour Olivia Alessandri. Réconciliée avec son passé tourmenté, elle a ouvert un cabinet d’avocat à Nice avec un credo : défendre les causes perdues ! Ce qu’elle a fait pour elle-même quelques années plus tôt, elle le fait maintenant pour les autres.

Flirtant avec les limites, elle est prête à tout pour défendre ces femmes et ces hommes pour qui elle est un dernier recours.

Chacune de ses affaires devient alors une véritable partie d’échec qu’elle engage pour rendre justice à ceux que la justice a trahi…

Episode 1 : Cauchemar d’une mère

Cinq ans après sa spectaculaire vengeance, Olivia Alessandri a créé son cabinet d’avocat en se promettant de lutter contre les pires formes d’injustices. Elle est amenée à défendre Emma Bosco dont la vie s’est écroulée lorsque son mari a découvert, avec un test de paternité, qu’il n’était pas le père biologique de leur enfant. Emma maintient qu’elle n’a jamais trompé son mari et ne comprend pas comment son enfant peut avoir un autre père que celui-ci. Olivia va enquêter et découvrir qu’Emma a été violée dans des circonstances impensables… Parallèlement, Olivia rencontre le père d’un ami de sa fille, Christophe, et plaide pour le maintien en détention d’un dangereux criminel : Alexis Alban.

Episode 2 : Le prix d’une vie

Le juge rend son verdict : Alban restera en prison. Mais à la sortie du tribunal, Lou, la fille d’Olivia l’appelle en larmes : Lina, une de ses amies, est accusée d’être responsable de la mort du bébé dont elle était la baby-sitter. Durant l’interrogatoire tendu du commandant Spagnolo, l’adolescente, dont les souvenirs sont flous, finit par avouer avoir administré une surdose médicamenteuse à l’enfant. Olivia ne se contente pas de ces aveux obtenus sous la pression et, pour sauver sa cliente qu’elle pense innocente, va plonger au cœur d’une histoire de famille complexe pour découvrir que l’enfant a été empoisonné intentionnellement.

Olivia, à partir du jeudi 17 octobre à 21h05 sur TF1