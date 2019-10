Visite très privée des coulisses du tournage en compagnie de la comédienne et Youtubeuse Lola Dubini. Laëtitia Milot et son personnage Olivia Alessandri sont de retour pour de nouvelles aventures sur TF1. Dans la série dérivée «Olivia», l’héroïne de «La vengeance aux yeux clairs» a vieilli de cinq ans et a ouvert un cabinet d’avocats. Désormais, elle se bat pour les causes perdues. Découvrez le making of d’Olivia.