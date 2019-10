Vous avez aimé "La vengeance aux yeux clairs", vous allez aimer le spin-off "Olivia". Interprétée par Laëtitia Milot, Olivia est de retour cinq ans plus tard. Elle a vieilli de cinq ans et a ouvert un cabinet d’avocats. Olivia a toujours se besoin de rendre justice mais différemment. Désormais, elle se bat pour les causes perdues. En exclu pour MYF1, Laëtitia Milot nous parle de cette nouvelle série.