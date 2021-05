Olivia - Cauchemar d'une mère

Cinq ans après sa spectaculaire vengeance, Olivia Alessandri a créé son cabinet d’avocat en se promettant de lutter contre les pires formes d’injustices. Elle est amenée à défendre Emma Bosco dont la vie s’est écroulée lorsque son mari a découvert, avec un test de paternité, qu’il n’était pas le père biologique de leur enfant. Emma maintient qu’elle n’a jamais trompé son mari et ne comprend pas comment son enfant peut avoir un autre père que celui-ci. Olivia va enquêter et découvrir qu’Emma a été violée dans des circonstances impensables… Parallèlement, Olivia rencontre le père d’un ami de sa fille, Christophe, et plaide pour le maintien en détention d’un dangereux criminel : Alexis Alban.