Olivia - Les risques du métier

Le Commandant Spagnolo, accusé d’avoir délibérément tué un jeune de banlieue lors d’un braquage, va être jugé. Il demande à Olivia de le défendre suite au limogeage de son avocat en qui il a perdu confiance. Il lui assure qu’il s’agissait de légitime défense et que la mort du jeune homme est un accident. Olivia a une condition : qu’il lui dise la vérité. Ce pacte entre eux va être mis à rude épreuve au fur et à mesure qu’Olivia découvre que Spagnolo cache un lourd secret familial qui pourrait être lié à la mort du jeune homme. Le jour du procès, une terrible fusillade a lieu dans la salle d’audience et Olivia se retrouve face à l’homme qui la harcèle depuis des semaines…