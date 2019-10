Olivia - Souvenirs, souvenirs : premières minutes

A l’initiative de Simon, son compagnon, Margaux Blondel fait appel à Olivia pour résoudre une affaire qui lui pèse depuis vingt ans : elle a la certitude d’avoir été violée par son frère à l’âge de 16 ans, souvenir douloureux qu’elle avait occulté et qui lui est revenu récemment lors d’une séance d’hypnose. Margaux veut à présent justice et engage Olivia pour affronter la puissante famille Blondel, qui questionne la stabilité psychologique de Margaux et doute de ses véritables motivations. Olivia elle-même finit par douter de sa cliente... Mais pourquoi mentirait-elle ? Est-elle sincère ou elle-même manipulée ? C’est le mystère qu’Olivia va démêler pour découvrir qui a véritablement abusé de sa cliente.