On se quitte plus

Tony Manzor est un flic infiltré à deux doigts de démanteler un gros trafic de drogue sur Marseille. Mais l’agent de liaison qui l’attend sur le terrain n’est autre que son ex-femme avec laquelle il est fâché depuis cinq ans. Et, cerise sur le gâteau, un certain François Meynard, ami d’enfance quelque peu envahissant de Tony, va croiser leur route et ne plus les lâcher …