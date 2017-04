Jeudi, Margot est prête à tout pour venger sa mère...  

Au décès de sa mère, Margot découvre un terrible secret, enfoui depuis trente ans : une nuit, alors qu’elle rentrait chez elle, sa mère a été violée par deux hommes et laissée pour morte dans la garrigue. Puis, elle a donné la vie à un enfant. Cette enfant est Margot. Hantée par le deuil de sa mère et cette révélation, Margot n’a plus qu’une chose en tête : retrouver les agresseurs et venger sa mère. Rendez-vous jeudi 20 avril sur TF1 et MYTF1 pour voir l'adaptation du roman de Laëtitia Milot.