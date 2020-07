En savoir plus sur Laetitia Milot

Au décès de sa mère Margot découvre un terrible secret, enfoui depuis trente ans : une nuit, alors qu’elle rentrait chez elle sa mère a été violée par deux hommes et laissée pour morte dans la garrigue. Puis elle a donné la vie à un enfant. Cet enfant, c’est Margot. Hantée par le deuil de sa mère et cette révélation, Margot n’a plus qu’une chose en tête : retrouver les agresseurs et venger sa mère. Elle se lance alors dans une quête de ses origines. Un chemin douloureux et dangereux qui fait surgir le doute, le mensonge et la mort, On se retrouvera est un thriller qui mêle suspens, espoir et passion. Il est l’adaptation du premier roman de Laëtitia Milot.