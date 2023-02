Ong-bak 3 : L'Ultime Combat

Cinéma - Action | 2010

Le vénéré Boudha Ong Bak a été dérobé du temple de Nong Pradu. Le jeune Ting (Tony Jaa) entraîné à l'art ancestral du Muay Thaï se désigne pour aller récupérer la statuette dans la fournaise de Bangkok... Entre combats illégaux et luttes de mafias locales, Ting pénètre un monde violent et sans pitié. Action, cascades et courses poursuites vont désormais guider sa quête.