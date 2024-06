Reportages • Santé

Depuis 2023, le collectif Greffes+ mènent une action permettant aux villes de France de devenir ambassadrices du don d'organes (les VADO). L'initiative a pour objectif la diffusion de la culture du don et l'augmentation du nombre de donneurs. 80% des Français se disent favorables au don de leurs organes, cependant seulement 47% en ont discuté avec leurs proches. Ce manque de communication génère un taux d'opposition de 36% lorsqu'il devrait avoisiner 20%. L'année dernière, 5634 greffes ont été réalisées, alors que 27500 personnes étaient en attente d'un greffon. Depuis 2000, le 22 juin est devenu la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe ainsi que de reconnaissance aux donneurs. C’est une journée de mobilisation nationale et donc le meilleur moment pour aborder le sujet avec ses proches.