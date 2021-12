Ophelia (avec Daisy Ridley)

Ophélie, enfant rebelle et orpheline, est emmenée au château d'Elseneur par la reine Gertrude dont elle devient l'une de ses dames d'honneur. Bientôt, Ophélie capte l'affection du jeune prince Hamlet. Une romance passionnée s'allume, en secret, entre les 2 alors que le royaume est au bord de la guerre et la cour est en pleines intrigues politiques et trahisons. Lorsque le père d'Hamlet est assassiné et que le prince mène une quête insatiable et destructrice de vengeance, Ophélie doit luter pour choisir entre son véritable amour et sa propre vie.