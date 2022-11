Oppression

Cinéma

Depuis le décès de son époux, Mary, pédopsychiatre, vit seul avec son beau-fils dans un chalet isolé de la Nouvelle-Angleterre. A l'approche d'une violente tempête de neige, Tom, l'un de ses jeunes patients, est porté disparu. Mary, tout à coup sujette à des hallucinations et prise de paranoïa, est bien décidée à retrouver le jeune garçon avant qu'il ne disparaisse à jamais. ... Certaines peurs ne peuvent disparaitre... Une maison perdue dans les bois en pleine tempête de neige, des personnages instables et fragiles, des événements troublants... Un film efficace à l'atmosphère angoissante et à la tension permanente !