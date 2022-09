Orgueil et Préjugés et Zombies

Cinéma

HORREUR - ACTION - COMEDIE Angleterre, début du XIXè siècle. Alors que le pays est en proie à une invasion de morts vivants, Elisabeth Bennet et ses quatre soeurs, expertes en arts martiaux, doivent trouver des époux à la hauteur de leur rang tout en combattant les zombies. Lorsque les riches célibataires Bingley et son ami, le colonel Darcy, viennent séjourner dans le manoir voisin, Mme Bennet y voit une aubaine et s'empresse de leur présenter ses filles. D'après le best seller de Jane Austen et Seth Grahame-Smith.