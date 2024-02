Où es-tu maman ?

Eva Jones, mère de deux filles et veuve, est enlevée après la mort de son mari. Peu de temps après, le ravisseur la ramène devant chez elle, mais elle ne se rappelle rien. Un an plus tard, Eva disparaît à nouveau, alors qu'elle était dans sa chambre. Ses filles en sont persuadées, elle a encore été enlevée, mais leur grand-mère, la mère de leur père, pense que sa belle-fille est instable et est partie de son plein gré. De plus, cette dernière enquête toujours sur la mort de son fils, elle est persuadée qu'il a été assassiné. Leur voisin Dane, un ami d'Eva, va alors tenter d'aider les filles et la Police dans leurs recherches.